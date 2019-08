I dentisti estraggono 526 denti dalla bocca di un bimbo di 7 anni: caso rarissimo

Bel 526 denti estratti dalla bocca di un bambino di 7 anni. Quello che hanno scoperto i medici ha dell'incredibile, dopo che il piccolo paziente lamentava dolore e gonfiore alla mascella è stato operato e durante l'intervento sono stati estratti più di 500 denti. Il bambino è stato portato al Saveetha Dental College and Hospital di Chennai, in India, dove ha finalmente risolto il suo problema.

I dentisti hanno ordinato una radiografia e una TAC, che ha rivelato una "struttura a forma di borsa" nella bocca del bambino. La sacca in questione conteneva per la precisione 526 denti. Secondo i dottori si tratta di una crescita simile a quella di un tumore che ha impedito la crescita permanente dei denti molari nel paziente nella parte interessata. I genitori hanno così approvato l'intervento e i medici hanno provveduto all'estrazione dei denti che avevano dimensioni che andavano da 0,1 mm e 15 mm.

L'operazion è perfettamente riuscita e il bambino è in ripresa. La rara patologia potrebbe aver avuto un'origine genetica, anche se i dottori stanno indagando sul caso per saperne di più. Secondo le previsioni degli specialisti ora non dovrebbe più avere problemi il paziente, l'unico inconveniente è che potrebbe aver bisogno delle protesi per i molari che potrebbero non svilupparsi.



Whopping 526 teeth removed from 7-year-old boy’s mouth in 5-hour operation in #Chennai!

The surgery at #SaveethaDentalCollege & Hospital was done free of cost; read full details here: https://t.co/QF7f8sphVe pic.twitter.com/G3uxdp6f8n — The New Indian Express (@NewIndianXpress) July 31, 2019

Ultimo aggiornamento: 13:52

