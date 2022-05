Russia, il video choc dei bambini in "parata militare" all'asilo: sfilano vestiti da carri armati e bombardieri

Bambini dell'asilo che sfilano vestiti da bombardieri, soldati e carri armati con tanto del simbolo "Z". Accade in un asilo di Astrakhan, nell’omonimo oblast della Russia meridionale, dove le maestre hanno organizzato una parata militare per i piccoli in vista delle celebrazioni del Giorno della Vittoria, la ricorrenza nazionale che commemora la vittoria russa sul nazismo che si festeggia domani il 9 maggio.

Il video virale

Il video dei bambini che sfilano in parata è diventato virale sui social ed è stato condiviso dai media ucraini - Nexta e Unian - e su twitter anche dal giornalista del The Guardian Shaun Walker. Il filmato mostra le maestre che accompagnano sorridenti i bambini in divisa, mentre i genitori applaudono e scattano foto con gli smartphone.