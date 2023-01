Spinge una bambina di 3 anni sui binari mentre aspetta il treno, polizia arresta 32enne

Una mamma e una bambina stavano aspettando il treno in stazione quando una donna sconosciuta all'improvviso è arrivata alle loro spalle e ha spinto il bambino sui binari del treno. È accaduto in una stazione in Oregon, negli Stati Uniti dove diverse persone si sono precipitate verso i binari per aiutare la piccola che è stata immediatamente messa in salvo.

Fortunatamente in quel momento non era previsto alcun treno di passaggio, la piccola ha riportato solamente un forte mal di testa e un segno rosso sulla fronte avendo sbattuto prima sulle pietre e poi sulla pista metallica dei binari. Il video della telecamere di sorveglianza diffuso dalla stazione di polizia locale mostra la scena choc di una persona che si alza all'improvviso da dove era seduta e spinge la bambina.

An Oregon woman is being held without bail after she was arraigned Thursday for allegedly pushing a 3-year-old child onto train tracks while the child and mother were waiting at a Portland train station, the Multnomah County Sheriff’s Department said in a release. pic.twitter.com/OqBw0E25ty

— PressTV Extra (@PresstvExtra) January 1, 2023