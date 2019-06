Baby George, il gesto generoso del principino che ha commosso Kate e William

Baby George ha commosso mamma Kate Middleton e papà William con un gesto da vero principe. Il piccolo avrebbe compiuto un'azione davvero generosa che ha scandato i cuori dei sudditi di sua Maestà.

Come riporta il Sun , durante il soggiorno nella casa in campagna di Anmer Hall, baby George si è offerto di aiutare dei facchini a portare i pacchi della spesa in casa. Una fonte avrebbe rivelato al giornale britannico: «È raro che qualcuno della royal family si sia mai offerto di portare consegne all'interno. Così il personale di consegna di Waitrose è rimasto davvero sorpreso e felice di questo invito divertente del piccolo George che davvero non vedeva l’ora di aiutare».

Continua la fonte: «George vuole rendersi utile, dimostrarsi forte davanti ai fratellini e chiede ogni volta cosa può portare in casa. È un bambino molto curioso così, su autorizzazione dei genitori, gli diamo dei sacchetti più leggeri. Il principe William non dice nulla, anzi sembra fiero che suo figlio stia crescendo educato e sempre molto disponibile verso gli altri».

Ultimo aggiornamento: 5 Giugno, 14:16

