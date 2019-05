Meghan Markle, l'ex migliore amica rivela: «Mi disse 'Cerco un ragazzo ricco, famoso e inglese'»

Meghan Markle, nuova bufera sulla duchessa di Sussex dopo le ultime rivelazioni dell'ex migliore amica: «Mi chiese di presentarle un ragazzo ricco, famoso e inglese». Ma andiamo con ordine. Come riporta The Sun , la conduttrice televisiva Lizzie Cundy, ex migliore amica di Meghan, nel libro Tales fron Red Carpet avrebbe raccontato dettagli scottanti sulla moglie del principe Harry: «Stavamo chiacchierano fra donne e una volta Meghan mi aveva chiesto molto esplicitamente se conoscessi un ragazzo ricco e famoso. Mi aveva detto che a lei piacciono molto gli uomini inglesi».

La conduttrice televisiva avrebbe proposto a Meghan Markle di frequentare il calciatore Ashley Cole, ma lei avrebbe rifiutato per la presunta brutta reputazione dello sportivo. Ma una volta che la duchessa di Sussex ha conosciuto Harry, il rapporto con la conduttrice tv sarebbe cambiato. «Quando dal 2016 ha cominciato a frequentare Harry - avrebbe concluso Cundy - la nostra amicizia si è poi interrotta. Dal Palazzo mi hanno sempre consigliato di rompere qualsiasi rapporto con lei. Ero un’amica scomoda dato che lavoro nel settore dei media. Lei è sparita, senza controbattere».

Ultimo aggiornamento: 21:25

