Australia, koala terrorizzati dalle fiamme salvati in un'auto: il video che commuove il web

Al primo impatto, sembrano dei Gremlins, gli esserini spaventosi protagonisti della pellicola natalizia di successo diretta da Joe Dante nel lontano 1984. Solo che, stavolta, non è un film e quelli non sono animaletti venuti da un altro mondo ma teneri koala terrorizzati dalle fiamme che stanno distruggendo il loro habitat, la loro casa. Le incredibili immagini, diffuse sulla piattaforma You Tube da Alternative 666 pochissimi giorni fa, stanno facendo il giro del mondo e raccontano la drammatica realtà che sta vivendo il continente australiano, colpito da una serie infinita di roghi criminali che stanno mettendo a repentaglio la natura stessa di quel Paese.

LEGGI ANCHE Australia, Elton John dona 1 milione di dollari: da Di Caprio alla Kidman, tutti i vip solidali

Il salvataggio, ripreso nel filmato che proponiamo, è accaduto a Kangaroo Island. la famosa Isola dei canguri che si trova al largo dell'Australia Meridionale, a sud-ovest di Adelaide dove, a causa degli incendi, sono morte due persone oltre a migliaia di animali rimasti intrappolati dalle fiamme. Fortunatamente, di fronte all'emergenza, le persone che si danno da fare per salvare il salvabile, non si contano. Così come i ragazzi protagonisti della vicenda che, poco più che adolescenti, hanno deciso di mettere al sicuro più animali possibile dentro la loro auto. Un gesto nobile e non privo di insidie che è stato imitato da molti isolani. Un gesto che sta significando la vita per molti koala ridotti, ormai, allo stremo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA