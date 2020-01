Modella invia foto di nudo in cambio di donazioni per l'Australia

Ha raccolto 700 mila dollari inviando foto private, di nudo, a tutti quelli che avrebbero inviato una donazione per l'Australia. Il paese è in fiamme, gli incendi stanno devastando migliaia di ettari di terra e Kaylen Ward non è rimasta con le mani in mano. L'idea è magari discutibile ma di sicuro ha portato a casa il risultato. Una foto nuda in cambio di una donazione minima di 10 dollari, indirizzata alle organizzazioni che si stanno impegnano nella lotta contro il fuoco.

VIDEO Il canguro ringrazia così la volontaria

La 20enne è stata subito bloccata su Instagram, mentre su Tik Tok e Twitter continua la sua opera. La modella è riuscita a superare personaggi famosi come Kylie Minogue e Nicole Kidman, "ferme" a 500 mila dollari. Le foto di Kaylen Ward stanno invadendo la rete, così come gli account fake con il nome della ragazza. Intanto su Tik Tok lei invia un messaggio a tutti i suoi follower assicurando che non si fermerà, neanche di fronte alle censure dei social network.



Ultimo aggiornamento: 18:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA