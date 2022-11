In vendita il super attico più caro d'America, svelate le foto degli interni da sogno

L'appartamento più caro d'America è in vendita a New York. Un super attico da sogno da 1580 metri quadri, con 7 camere da letto, interni di lusso tra palestra, cinema e sala da ballo privata. E in più una veduta panoramica sul cuore della città da 430 metri di altezza: occupa infatti gli ultimi tre piani della Central Park Tower, la cosidetta "via dei miliardari" Il costo? Può essere vostro per "solo" 250 milioni di dollari.

Il super attico più caro del mondo

L'appartamento è stat definito da Forbes come il “più alto del mondo” ed è inserito all'interno di una zona che ospita alcuni degli edifici più lussuosi di tutta la città.

Nei suoi 1.580 metri quadrati troviamo sette camere da letto, nove bagni, un grande salone, una sala da ballo privata, una biblioteca, una sala multimediale, un osservatorio, cucine, una sala per una palestra e uno studio privato. All'esterno c'è una terrazza di 140 metri quadri con una vista mozzafiato sullo skyline di New York.

Il gioiello di New York

'“L'attico si è giustamente guadagnato il titolo di gioiello più spettacolare di New York”, ha dichiarato Ryan Serhant, agente immobiliare di lusso star di Million Dollar Listing New York e attuale proprietario “Il design, le caratteristiche e la vista di questa casa offrono un'esperienza di vita lussuosa, spaziosa ed emozionante”.

Il prezzo di vendita è 250 milioni di dollari con un acconto del 20% (50 milioni di dollari). Secondo le stime, il mutuo potrebbe superare il milione di dollari al mese, considerando i tassi di interesse odierni per un prestito trentennale.

