In vendita il super attico più caro d'America: «7 camere da letto, sala da ballo»

L'appartamento più caro d'America è in vendita a New York. Un super attico da sogno da 1580 metri quadri, con 7 camere da letto, interni di lusso tra palestra, cinema e sala da ballo privata. E in più una veduta panoramica sul cuore della città da 430 metri di altezza: occupa infatti gli ultimi tre piani della Central Park Tower, la cosidetta "via dei miliardari" Il costo? Può essere vostro per "solo" 250 milioni di dollari.