Attentato a Mosca, chi è il commando autore della strage? Il Cremlino: «Atto terroristico». La Casa Bianca: «Kiev non c'entra»

Strage nella sala da concerto di Mosca. Un commando armato, almeno 4 uomini in mimetica, hanno assaltato Crocus City Hall. Almeno 40 i morti. Un assalto che subito il Cremlino ha etichettato come un «sanguinoso attacco terroristico».

E sul quale con la stessa celerità la Casa Bianca ha voluto fugare i dubbi: «Nessun coinvolgimento di Kiev in quanto accaduto».

Attentato Mosca, almeno 40 morti e 100 feriti nella sala da concerto

Ancora più tranchant la posizione Ucraina. La direzione principale dell'Intelligence del ministero della Difesa di Kiev afferma che l'attacco terroristico a Mosca è «una provocazione deliberata da parte del regime di Putin».

Attentato a Mosca

Si è trattato di un attacco che ha richiamato alla memoria gli attentati di Parigi del 13 e 14 novembre 2015 - in quell'occasione di matrice islamica - con in particolare la sanguinosa sparatoria nel teatro Bataclan, dove rimasero uccise 90 persone.

La matrice dell'attacco

Il ministero degli Esteri russo ha definito la sparatoria di questa sera al Crocus City Hall di Mosca «un sanguinoso attacco terroristico». E come sottolinea la Tass ha chiesto che l'intera comunità internazionale deve condannare «l'attacco terroristico».

«Nessun coinvolgimento di Kiev»

«Non c'è alcun segno al momento del coinvolgimento dell'Ucraina o di ucraini nella sparatoria a Mosca», ha subito sottolineato il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale americano John Kirby. Che ha sottolineato: «Non incoraggiamo l'Ucraina a colpire internamente la Russia né la aiutiamo a farlo».

Come è avvenuto l'attacco

L'agenzia di stampa Tass scrive che gli aggressori, almeno 4 e tutti in mimetica, avrebbero usato delle mitragliatrici. La Ria Novosti afferma che gli uomini armati hanno anche «lanciato una granata o una bomba incendiaria facendo scoppiare un incendio». Al momento dell'attacco nella sala concerti erano presenti centinaia di persone, molte sono state evacuate. «La gente si è buttata a terra per sfuggire alla sparatoria, sono rimasti fermi per 15-20 minuti, poi hanno cominciato a strisciare verso l'uscita. Molti sono riusciti a uscire», hanno raccontato i testimoni.