Argentina, delirio a Buenos Aires: 4 milioni di persone in strada. Calciatori portati via in elicottero

«L'Argentina è un sentimento che non posso contenere» ha iniziato a intonare la folla riunita attorno all'obelisco del centro di Buenos Aires nel momento in cui la Seleccion campione del mondo sorvolava le loro teste a bordo di tre elicotteri. Non era il finale previsto. La mobilitazione di massa a cui si è assistito oggi a Buenos Aires in onore dei campioni del mondo, la più grande nella storia del Paese secondo quanto affermano le principali testate locali, è stata l'immagine esatta di questo sentimento strabordante. Talmente strabordante che ha impedito al pullman che trasportava gli eroi del Qatar, con Lionel Messi in testa, di raggiungere l'obiettivo iniziale prefissato dalla Federcalcio argentina.

Un numero incalcolabile di persone provenienti da tutto il Paese, quattro milioni viene stimato, si è riversato lungo i 45 chilometri del percorso previsto inizialmente rendendo fisicamente impossibile al pullman di proseguire il percorso. La squadra è stata quindi prelevata con un'operazione d'emergenza da tre elicotteri fatti atterrare al lato dell'autostrada e che hanno poi sorvolato l'obelisco per un saluto simbolico celebrato comunque dai tifosi.

Una festa assolutamente caotica che ha chiaramente oltrepassato i limiti di una pianificazione e di un'organizzazione approssimativa che non ha tenuto conto dell'euforia incontenibile della popolazione. A scortare la squadra lungo il tragitto previsto inizialmente e compiuto a passo d'uomo per una quindicina di chilometri era una colonna di decine di blindati, volanti e motociclette. Le forze dell'ordine hanno circondato inizialmente il pullman facendo passo tra la marea umana, ma dopo una quindicina di chilometri il cordone di agenti che separava la squadra dai tifosi è stato letteralmente inghiottito dalla folla.

Il punto di non ritorno è stato raggiunto quando un tifoso si è letteralmente gettato sul pullman scoperto che stava passando sotto un ponte dell'autostrada, evidenziando che la situazione stava sfuggendo al controllo.

Al di là del caos e del finale imprevisto la squadra ha vissuto la celebrazione come una festa. Tra i dettagli colti dalle telecamere mentre i giocatori erano ancora sul pullman anche quello di un Messi sorridente ed euforico seduto insieme al suo gruppo di amici più stretti della Seleccion (Di Maria, Paredes, De Paul e Otamendi) bevendo da una bottiglia di plastica tagliata a metà la bevanda che qui è più in voga tra i giovani quando vogliono salire di giri. Si tratta del classico Ferné, quasi un sinonimo di festa per gli argentini, composto da Fernet Branca mischiato con Coca Cola.