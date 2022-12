Messi abbraccia la mamma sul prato della finale, le lacrime di Celia María Cuccittini

La serata incredibile dell'Argentina e di Messi è stata ricca di emozioni. Alla fine il campione di Rosario è riuscito a sollevare al cielo la tanto ambita coppa che, prima di lui, solo Maradona era riuscito a regalare al popolo argentino durante i Mondiali di Messico '86. Un cerchio chiuso dopo 36 anni grazie alla regia del destino.

Quando si smette di essere calciatori si torna però a essere umani, e le emozioni sono spesso travolgenti, tra lacrime e abbracci, con amici, parenti e compagni d'avventura. Ed è quello che è successo a Messi, visibilmente emozionato prima e dopo l'alzata della coppa. E in questi casi si sa, la persona a cui tutti i calciatori dedicano le proprie gesta per primi è la mamma. Non è sfuggito ai fotografi e alle televisioni di tutto il mondo il momento in cui la mamma del 10 argentino, Celia María Cuccittini, ha rincorso il figlio in mezzo al campo afferrandolo in un abbraccio d'amore che solo la mamma puo' dare. Un momento che entrambi porteranno dentro per tutta la vita.

#Messi abbracciato dalla sua Mamma dopo la Vittoria al Mondiale. ❤️ pic.twitter.com/j6WUIsk1n9 — Repaci Giuseppe (@RepaciGiuseppe1) December 18, 2022

