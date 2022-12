Macron sotto attacco in Francia per i viaggi in Qatar: costati oltre 501.000 euro

La sconfitta della Francia ai Mondiali in Qatar non è stata accettata da tutti. Così sono state sollevate le prime critiche, in particolare al presidente francese Emmanuel Macron. La sua presenza non è stata gradita da diversi quotidiani in patria, che l'hanno definita inopportuna. E la polemica ha anche riguardato i suoi viaggi per vedere la finale.

Sono due i viaggi in Qatar per sostenere i Blues di Macron. Il primo contro il Marocco, in semifinale, e il secondo per vedere la finale contro l'Argentina. Quanto sono costati? Circa 501.000 euro, l'equivalente di 31 anni di salario minimo, come riporta Le Soir rispetto al calcolo effettuato da Le Point sulla base dei costi per ora di volo forniti dalla Corte dei Conti e dall'Eliseo. Oltre ai dati di viaggio dell'A330 e del Falcon 7X, i due aerei presidenziali ad aver effettuato il viaggio.

L'impatto ambientale

Le Point ha anche fatto una stima dell'impronta di carbonio di questi voli. Rappresenterebbero 480 tonnellate di CO2 equivalenti, o 53 anni di impronta di carbonio media per un francese. Mentre a Montreal si sta concludendo la Cop 15 sulla tutela della biodiversità, il presidente francese è stato preso di mira anche da una Ong che lo ha invitato a "essere a Montreal piuttosto che in Qatar".