L'animale più pesante della storia scoperto in Perù: il Perucetus colossus (antenato delle balene) pesava circa 340 tonnellate

«Ritorno al futuro». Potremmo prendere in prestito i ltitolo del film del 1985 diretto da Robert Zemeckis per raccontare l'episodio - raro - che avvenuto in Sudamerica. In Perù è stato scoperto un antenato di balene e delfini vissuto quasi 40 milioni di anni fa, con ossa enormi ed estremamente pesanti: il Perucetus colossus, un cetaceo lungo 20 metri e con una massa che poteva raggiungere le 340 tonnellate, tale da renderlo secondo i ricercatori l'animale più pesante mai vissuto sulla Terra. La ricerca, appena pubblicata su Nature, è stata coordinata dai paleontologi dell'Università di Pisa e ha visto la partecipazione di altri studiosi italiani, europei e peruviani.

Vermi risalenti a 46mila anni fa scoperti nel Permafrost siberiano, cos'è la criptobiosi e come sono sopravvissuti

La scoperta da record

Uno studio pubblicato su Nature riporta la recente scoperta dell'antica specie di balena Perucetus colossus, uno degli animali più grandi e pesanti mai registrati. Le stime basate su alcune delle ossa lo mettono alla pari per dimensioni e peso con una balenottera azzurra, precedentemente ritenuta l'animale più pesante mai esistito sulla Terra. Questi risultati suggeriscono che la tendenza verso le dimensioni giganti nei mammiferi marini potrebbe essere iniziata prima di quanto si pensasse.

La documentazione fossile dei cetacei è particolarmente importante per la storia evolutiva della vita dei mammiferi. Questa volta, un team del Museo statale di storia naturale di Stoccarda, in Germania, ha descritto una nuova specie di cetaceo, che si stima abbia un osso più pesante di qualsiasi mammifero o creatura marina conosciuta.

Il team ha modellato l'animale sulla base di parti dello scheletro, tra cui 13 vertebre, quattro costole e un osso iliaco, trovato nel sud del Perù e stimato in 39 milioni di anni. Si stima che il suo peso osseo sia 2-3 volte quello di una balenottera azzurra con una lunghezza del corpo di 25 metri; si stima che l'animale pesasse tra le 85 e le 340 tonnellate. Con una massa stimata pari o superiore a quella di una balenottera azzurra, la nuova specie sfiderà lo status di quest'ultima come l'animale più pesante mai registrato.

I risultati suggeriscono anche che i cetacei hanno raggiunto il loro peso corporeo massimo circa 30 milioni di anni prima di quanto ipotizzato in precedenza.