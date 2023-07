Studente di 18 anni muore in vacanza cadendo sugli scogli, l'amico lo scopre e muore d'infarto

Amici da tempo. Coetanei, 18enni. Entrambi appena diplomati al college. Entrambi in vacanza in Grecia per festeggiare il traguardo. Entrambi morti. A poche ore di distanza. Uno a causa di una caduta sugli scogli. L'altro per un infarto che l'ha colpito quando ha saputo della sorte del suo compagno.

Amici di 18 anni muoiono in vacanza in Grecia

Andrew O'Donnell e Max Wall quest'anno si erano diplomati alla scuola secondaria del St Michael's College e avevano deciso di andare a festeggiare, insieme alla loro comitiva, sull'isola di Ios.

Durante una serata fuori, Andrew si è allontanato dagli amici ed è stato dato per disperso. Le affannose ricerche si sono concluse tragicamente il mattino dopo. Quando il suo corpo è stato trovato esanime su degli scogli. C'erano segni evidenti di una caduta per la quale aveva battuto la testa.

L'amico Max, come racconta il Mirror, non ha retto la notizia. Aveva già problemi cardiaci e quando gli è stato riferito che l'amico era morto è crollato a terra. Nonostante gli sforzi dei medici intervenuti per rianimarlo, è stato dichiarato morto in ospedale.

L'INCHIESTA

La polizia del posto ha confermato che sono in corso due inchieste sulla doppia morte. I corpi di entrambi gli adolescenti, le cui famiglie sono arrivate a Ios, potranno tornare in patria dopo le autopsie.