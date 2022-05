Voli da incubo: in America un passeggero apre lo sportello in fase di rullaggio e in un altro viaggio si scopre un copilota non qualificato

Panico su un aereo in aeroporto a Chicago dove un passeggero ha aperto lo sportello di emergenza di un aereo in fase di rullaggio ed è sceso a terra camminando sull'ala. È accaduto su un volo della United Airlines. Non si conoscono i motivi del gesto.

Secondo una dichiarazione della compagnia aerea l'uomo è stato tratto in arresto sulla pista e il resto dei passeggeri è stato fatto scendere senza alcun problema al gate.

Invece un aereo della Virgin Atlantic da Londra a New York ha fatto retromarcia in volo quando il personale di terra dell'aeroporto di Heathrow si è accorto che il copilota non era qualificato perché non aveva completato l'addestramento. Visto che il capitano a sua volta mancava della qualifica di "istruttore", non c'erano le condizioni necessarie per operare. Secondo una dichiarazione della Virgin si è trattato di un errore nella distribuzione dei turni.