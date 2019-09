L'aereo dipinge l'arcobaleno sul blu del cielo. Come si formano i colori Video

Ultimo aggiornamento: 17:51

Anche l'aereo può realizzare splendidi arcobaleni. Almeno, è quanto accaduto a un volo sui cieli australiani: era partito da Auckland, in Nuova Zelanda, per arrivare a Doha, in Qatar. Le immagini del Boeing 777 di passaggio a Brisbane, in Australia , sono diventate subito virali.L'autore del video e è Michael Marston, fotografo australiano appassionato di aerei. Le riprese risalgono allo scorso 13 giugno e sono rilanciate in questi giorni attraverso Facebook sulla sua pagina. Le condizioni meteo erano quasi perfette: si vede il velivolo, della Qatar Airways, mentre vola e, dalle ali, genera queste scie colorate.Il volo, sottolinea Marston sul suo video, stava viaggiando a 793 km/h e si trovava a un'altezza di 30.492 piedi (poco più di 9mila metri).E' lo stesso fotografo a dire come si tratti di un fenomeno di rifrazione della luce. "Il Sole è all'angolo giusto per creare l'effetto arcobaleno nei cristalli di ghiaccio dietro l'aereo", spiega.