Altaroma, il progetto espositivo “Showcase” spegne dieci candeline e punta sulle startup innovative

Martedì 12 Luglio 2022, 17:34

Creazioni sostenibili, upcycling, abiti e accessori che svelano savoir faire sartoriale e manualità guardando alla tradizione artigiana made in Italy. Startup e realtà imprenditoriali, già avviate o in fase di sviluppo, puntano sulla ricerca, l’innovazione tecnologica e la moda green. Il progetto espositivo Showcase spegne dieci candeline e all’Ex Caserma Guido Reni, in occasione della Roma Fashion Week organizzata da Altaroma, consente ai talenti emergenti di presentare contemporaneamente le proprie collezioni sino a giovedì 14 luglio, dalle ore 10 alle 20, aprendo al pubblico esterno dopo le 17.

L’originale iniziativa ha l’obiettivo di connettere gli stilisti in erba con la stampa e i buyer nazionali e internazionali: 68 i marchi selezionati per l’appuntamento estivo della manifestazione romana. Un format ormai consolidato e gratuito per i partecipanti, ideato da Altaroma e promosso dalla Camera di Commercio di Roma insieme alla Regione Lazio, con il supporto di Ice Agenzia e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. «Showcase è una vetrina d’eccezione rivolta a tutti i giovani designer e i brand indipendenti per avvicinarsi ai mercati più strategici e favorire la nascita di partnership diverse. - spiega il direttore generale di Altaroma Adriano Franchi - L'edizione corrente rappresenta il successo del lavoro svolto finora, della condivisione di intenti con le istituzioni partner che hanno sempre creduto in questo contenitore e ci hanno aiutato durante i due anni di emergenza pandemica a mantenere il contatto in presenza con i ragazzi, che così potranno usufruire di quegli strumenti e di quella visibilità necessari alla loro crescita».

Nel corso della kermesse capitolina, le capsule collection saranno in mostra anche sulla piattaforma Digital Runway e sull’app dedicata per smartphone e tablet. Inoltre, fino al prossimo dicembre e oltre le giornate in programma all'interno del classico calendario, ogni utente registrato tra gli addetti ai lavori avrà un accesso privato al portale e l'opportunità di fissare interviste o incontri B2B con le nuove leve del bello e ben fatto italiano.

di Gustavo Marco Cipolla - video Caprioli/Ag.Toiati