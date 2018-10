Morta Wanda Ferragamo, la signora del made in Italy

Lutto nel mondo della moda: Wanda Milletti Ferragamo, vedova di Salvatore Ferragamo, è morta nel pomeriggio a 96 anni. Il presidente onorario della Ferragamo Spa si è spenta a Fiesole, in provincia di Firenze.LEGGI ANCHE Ferragamo, Marshall Wace aumenta le vendite sul titolo Wanda prese le redini del marchio nel 1960, dopo la morte del marito Salvatore, rimasta vedova con sei figli, e fu tra le prime donne in Italia alla guida di un prestigioso marchio del made in Italy.Fondata nel 1927 da Salvatore Ferragamo, appena tornato da Hollywood dove si era guadagnato la fama di "Calzolaio delle stelle", la Ferragamo divenne anche in Italia la meta di attrici e star del cinema. Alla morte del marito fu Wanda Ferragamo ad assumere l'incarico di presidente e a traghettare l'azienda fino ai giorni nostri. Wanda ha lavorato nella sede di Palazzo Feroni, a Firenze, fino a pochi giorni fa.A dare notizia della sua morte è stato il figlio maggiore, Ferruccio, che era atteso alla scuola Polimoda per i festeggiamenti per la nuova sede e che ha invece inviato un messaggio nel quale annunciava il lutto.