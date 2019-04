“La moda proibita” Roberto Capucci e il futuro dell'Alta Moda, il docufilm presentato all’Ara Pacis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’iconica sciarpa viola intorno al collo ed il sorriso di chi ne ha vissute e disegnate tante. Ieri sera all’per la presentazione del docufilm sulla sua vita realizzato dain collaborazione con l’c'era lui,. Della sua vena artistica e visionaria c’è poco ancora che il mondo non conosca, forse però non tutti sanno che il giorno in cui nacque laun giovanissimo Capucci era lì, con le sue creazioni già all’epoca immense e avanguardiste, in procinto di firmare un pezzo fondamentale della storia della moda mondiale. Mentre Chanel realizzava i suoi tailleur semplificando le linee e smaltendo la figura della donna, Capucci ne esaltava. Mentre Armani lanciava i primi shorts, Capucci colorava, sognando un universo fatto di. Piano piano presero vita, un vero e proprio mare di taffetà dadi azzurro.Unpiù che uno stilista, unpiù che un couturier: da Adriana Mulassano (preziosa collaboratrice alla sceneggiatura) ad Anna Fendi, le testimonianze sul lavoro di Capucci aggiungono emozioni e particolari alla storia di un artista. In perenne stato di ispirazione, dai colori dell’(si ispirò al Caravaggio per l’abito di velluto con cuiritirò il nobel per la medicina nel 1986) in ogni sua variante.Il coraggio di essere sempre fedele a se stesso, lasciando la Camera della Moda quando nel 1980 cambiarono le regole, ed ad una sola musa,, per la quale realizzò i costumi da indossare in “Teorema” di Pasolini.In adorazione di un unico Dio,, e della vita, la stessa di cui sono modellati e tinti i suoi, in costante viaggio per i musei di tutto il mondo.in cuiassumono le sembianze di un sogno, inaccessibile e bellissimo.