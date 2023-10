Kim Kardashian lancia il reggiseno con i capezzoli "incorporati"

Martedì 31 Ottobre 2023, 07:03

Kim Kardashian ha sorpreso i suoi follower su Instagram con un look da "professoressa sexy". Occhiali, tutina aderente e... capezzoli in bella mostra. Questo effetto è stato ottenuto grazie al nuovo prodotto di abbigliamento intimo femminile "Ultimate Nipple Bra", un reggiseno con protuberanze integrate progettato per creare un effetto di "indurimento" costante. Questo modello fa parte della linea di lingerie e shapewear Skims, lanciata nel 2019 dall'imprenditrice-influencer. Il reggiseno è disponibile al prezzo di 60 € e offre una coppa realizzata in microfibra lucida e morbida al tatto. Ciò che distingue questo lancio non è solo il prodotto in sé, dato che Kim è nota per i suoi look audaci e provocatori, ma anche la motivazione dietro il lancio del reggiseno: sostenere la lotta al cambiamento climatico. Skims donerà il 10% delle vendite a 1% for the Planet, un'organizzazione globale che lavora per sostenere l'ambiente.

Kim Kardashian reveals the SKIMS "Ultimate Nipple Bra" pic.twitter.com/ewrGx3eCIV — highsnobiety (@highsnobiety) October 27, 2023