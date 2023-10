Sabato 14 Ottobre 2023, 11:53

Classici pattern Missoni, giochi di stampe e abiti glitterati sono i must have di questo pre-sfilata. Il tutto in una combinazione di nuances calde e colori pastello, fino ad arrivare ai toni neutri del marrone e del beige. Piacciono scarpe e borse metal, oltre a occhiali da sole importanti.