Boom del mercato dell'usato in Italia: i motivi di un successo

Mercoledì 21 Febbraio 2024, 08:03

Il mercato dell'usato in Italia continua a registrare cifre impressionanti, mantenendo una crescita a due cifre per il terzo anno consecutivo. Gli italiani dimostrano un interesse crescente per questo settore, evidenziato non solo dalle tradizionali pratiche di "alleggerimento" dei propri armadi e beni, ma anche da una consapevole attenzione alla sostenibilità, all'integrazione del reddito mensile e alla ricerca di oggetti unici. Il caso Mercatino Franchinsing, fra usato e sostenibilità Mercatino Franchising ha chiuso in positivo il 2023, con un +11% rispetto all'anno precedente e un controvalore rispetto al nuovo di circa 290 milioni di euro. Tra le motivazioni della crescita, spiccano la formazione continua degli imprenditori delle strutture, l'innovazione tecnologica e il costante rapporto con il cliente e il mercato di riferimento. Dai dati di questa azienda si nota che l'incremento più significativo delle entrate è stato generato dalle categorie di abbigliamento, oggettistica e arredamento, suggerendo una crescente partecipazione di un pubblico giovane e variegato proveniente da tutte le fasce sociali. foto ufficio stampa - music by Korben



