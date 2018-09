Anna Dello Russo, la "vestale" della moda firma una collezione per Atelier Swarovski

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La “vestale” della moda non si arrende mai. Una nuova collaborazione perche ha firmato per Atelier Swarovski una capsule collection di gioielli, presentata in esclusiva nel monomarca della maison a Milano. Minidress monospalla dalle fantasie animalier, Dello Russo insieme a, managing director market cluster Italy & Iberica del brand, ha accolto fashionistas e influencer nello store milanese per mostrare la nuova collezione da lei disegnata. Ispirazioni da fiaba, per una capsule che si compone di ventidue originali creazioni, tra spille, collier, orecchini, bracciali e, addirittura, una tiara. Due differenti nuance e colorazioni: cristallo dorato e rosso con placcatura in palladio, mentre le quattro broche sono realizzate in cristallo trasparente. Dispensando consigli di stile ai modaioli da vera esperta della moda, Anna Dello Russo si lascia fotografare sorridente vicino all'apposito corner dedicato ai flash. Durante l'evento, il flagship store Swarovski di Corso Vittorio Emanuele II è stato personalizzato con installazioni dal tocco artistico accanto allo spazio per le foto ricordo. Con tutto il fascino glamour che è tipico della direttrice creativa di Vogue Japan. Per gli ammiratori e i tanti ospiti presenti anche la possibilità di indossare i preziosi bijoux senza rinunciare ai selfie, mentre dolci prelibatezze evocano il mood dei gioielli "Atelier Swarovski by Anna Dello Russo", già disponibili negli store di Roma e Milano. L'inconfondibile ed estroso gusto estetico per la moda di Anna Dello Russo colpisce ancora e, per i fan, si accende la febbre social con gli hashtag ufficiali #AtelierSwarovski e #AdRsparkle. Scintillanti gioielli adatti a chi ama abbinare ai propri look romantiche creazioni in cristallo colorato, per un'allure sofistica, quasi regale, ma allo stesso tempo giocosa.