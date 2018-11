Roma Fashion white, la Capitale è di moda: così il fashion system si reinventa

Roma è di moda. E con Milano e Firenze, il triangolo del fashion, è ancora la punta di diamante per i giovani creativi che nella Città Eterna presentano le loro creazioni. Oggi la Capitale continua ad essere palcoscenico ideale per le new entry del fashion system e conserva il savoir faire delle maison storiche. Il trend è organizzare festival ed iniziative a tema per riscoprire il valore della tradizione sartoriale guardando al futuro. Si è appena conclusa nella chiesa episcopale di San Paolo entro le Mura la kermesse Roma Fashion White.



Giochi di luce per l'evento ideato dal fashion producer Antonio Falanga con la brand manager Grazia Marino condoto da Cinzia Malvini. Il bianco in tutte le sue sfumature protagonista in passerella con gli abiti delle gemelle Donato, l'handmade di Chiara Valentini, il lusso sensuale di Jessica Faccini. Sulla catwalk non solo creazioni bridal ma anche childrenswear e l'estro degli allievi dell'Accademia Sitam di Lecce, diretta da Stefania Cardellicchio per una collezione ispirata al surrealismo belga di Magritte.

L'iniziativa è poi l'occasione per celebrare i professionisti del settore con il Premio Roma Fashion. Per la sezione editoria quest'anno l'award va a Rita Rabassi, per la fotografia a Gianmarco Chieregato, per la sezione art direction a Clara Tosi Pamphili, per il giornalismo ad Antonella Armentano. Premio moda in tivù a Roberta Morise, per la sezione fashion testimonial ad Enrica Pintore e a Stefania Marchetti per il wedding planning. C'è poi Altaroma, due volte l'anno cambia la sua location e si fa vetrina di talenti con il concorso Who Is On Next?, passando per l'evento glamour itinerante Festival della Moda associato al contest internazionale di bellezza The Look of the Year, con l'organizzazione di Sabina Prati e Stefano Raucci, che nella residenza secentesca di via Panisperna è un tributo all'eleganza grazie a designer italiani.

