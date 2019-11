Dal podio olimpico alle luci del palcoscenico, Fiona May calca le scene a Bologna

Dal podio olimpico, al palcoscenico. Una campionessa sportiva Fiona May, 49 anni, campionessa mondiale di salto in lungo, affronta per la prima volta il teatro dopo aver gia' debuttato come attrice in televisione. La sfida e' con 'Maratona di New York' di Edoardo Erba, uno dei testi italiani piu' rappresentati, che vede Fiona May insieme a Luisa Cattaneo. Assieme reciteranno a Teatri di Vita di Bologna sabato 9 novembre, nell'ambito della stagione 'Memories are made of this'.

Larissa Iapichino come mamma Fiona May: oro nel salto in lungo agli europei under 20

'Maratona di New York' e' uno dei testi teatrali contemporanei piu' rappresentati: una sfida fisica (oltre che verbale) per tutti gli attori che l'hanno portata in scena, impegnati a correre per l'intera durata della pie'ce. Un'autentica prova di resistenza.

Fiona May testimonial del Miglio di Roma

In questo nuovo allestimento il testo e' al femminile. Una novita' assoluta che il regista Andrea Bruno Savelli, con la collaborazione al riadattamento dell'autore, ha affidato ad una coppia d'eccezione: la ex campionessa e l'attrice Luisa Cattaneo, gia' protagonista in molti spettacoli di Stefano Massini e piu' volte al fianco di Ottavia Piccolo, Lucilla Morlacchi, Franca Valeri, Gigi Proietti.

Per tutta la durata dello spettacolo le due protagoniste sviluppano una vera e propria rincorsa verbale che cresce insieme all'aumentare dei battiti del loro cuore, accompagnando lo spettatore lungo il percorso narrativo che prende velocità durante la recitazione.

La doppia domenica di Fiona May: «come tifosa mi sono divertita, da mamma ho sofferto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA