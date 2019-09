Nigeria, prostitute violentate e uccise negli hotel: la protesta delle donne in strada

Il 14 agosto veniva ritrovata senza vita Jenifer Nwokocha, receptionist in un hotel di Port Harcourt, nel sud della Nigeria. Era stata drogata, legata, stuprata e poi strangolata. Nella stessa città, in un altro albergo, solo qualche giorno dopo, veniva ritrovata morta anche Maureen Ewusu, uccisa nello stesso modo. Le due ragazze non sono le sole: si parla di almeno 11 donne uccise barbaramente all'interno di diversi hotel nello Stato di Rivers solamente negli ultimi due mesi. Da gennaio, la Civil Society Group, associazione a tutela della società civile in Nigeria, di donne morte in stanze d'albergo, tra amanti e prostitute, ne conta 140.

Così, da due giorni, le strade di Port Harcourt sono invase da centinaia di manifestanti che chiedono allo Stato più protezione e misure più efficaci contro i tanti, troppi, omicidi seriali che continuano a segnare la condizione femminile nel Paese.

Reporting live from the protest in port harcourt government house... Governor come out; we outside your gate dear..#ProtectPHWomen #ProtectPhGirls pic.twitter.com/f1p7fVRaNi — ✨IYAWO THICKER BODY✨👑 (@IyawoThickaBody) September 18, 2019

Il movimento delle donne nere, così è già stato ribattezzato per i vestiti scuri che le manifestanti indossano in segno di lutto, chiede che venga rispettato il diritto alla vita di qualsiasi donna, anche se prostituta . E, ancor prima, esige attenzione da parte delle autorità che, secondo le manifestanti, tratterebbero con sufficienza questi omicidi, tralasciandoli e infangando così la dignità delle donne anche dopo la loro morte. A far arrabbiare è anche il come il problema viene trattato a monte dalle istituzioni e dalle forze dell'ordine: intimando alle ragazze di non seguire amanti o clienti negli alberghi, invece che concentrarsi sulla repressione dei crimini e focalizzarsi su indagini ben strutturate per arrestare i loro aguzzini.

Rivers women wailing in front of DSS office at Old GRA in protest of killings in the state, demanding they do their job. #ProtectPhGirls pic.twitter.com/noIfaqtnsU — IJAW PHILOSOPHER 🇳🇬🇺🇸☦️ (@Tweetestboi_ph) September 18, 2019

Mentre sui social nigeriani l'hashtag #ProtectPhGirls è diventanto trending topic, forse qualcosa si sta muovendo anche dal punto di vista giudiziario. La Bbc riporta infatti che almeno due dei responsabili dei tanti omicidi sono stati catturati e si trovano ora in attesa di giudizio: uno è stato arrestato a Port Harcourt, il secondo nello Stato di Kaduna.

