Come scegliere l'abito perfetto per le vacanze, in valigia il passpartout che salva

Lui è il salvagente. Quel capo jolly, soprattutto d'estate, che veste da capo a piedi (o almeno ginocchia) facendo sentire adeguata più o meno in ogni occasione, fresca e spensierata pure dopo una lunga e calda giornata di lavoro. Basta una doccia, un filo di crema e il vestitino simile a soffio di vento è tutto ciò di cui si ha bisogno.Per chi è iper critica con se stessa, improvvisa defilé a base di una dozzina di cambi davanti allo specchio e non smette mai di trovare difetti laddove ci sarebbero pregi, c'è qualche regola base da seguire, se si vuole, quando si sceglie cosa acquistare o buttare in valigia per le vacanze.Se si è convinte che l'altezza sia metà bellezza, ma, ormai, la fase della crescita è passata da qualche anno e, quindi, non ci siano speranze di ulteriori allungamenti, si può sempre giocare d'astuzia e buon gusto. La ricerca, in tal caso, dovrebbe orientarsi verso i vestiti a portafoglio oppure verso i mini,Anche il collo può assumere una flessuosità da cigno con. E con gli abiti lunghi, romantici, vagamente bohemienne, basta una bella cintura stretta a vita alta e i tacchi saranno un optional.C'è, poi,. Quest'anno c'è l'imbarazzo della scelta e creano movimento e volume. Basta non esagerare con l'oversize, che potrebbe causare un effetto sgraziato.Ovviamente, al contrario, c'è chi vorrebbe cancellare le sue forme. In questo caso via di trapezio e di tagli asimmetrici: coprono, senza nascondere, i fianchi larghi e, allo stesso tempo, smussano le curve con un tocco di geometria.Se ci si vede un. E per le stampe: fiori e geometrie come se piovesse.Se, infine,. Con abiti attillati oppure con quelli leggermente a vita bassa e con maniche lunghe. Anche la vita alta enfatizza.Al di là di tutti i consigli, però, l'abito estivo, quello che accompagnerà dall'aperitivo post lavoro alla spiaggia e alla piazza dell'isola mediterranea dove si improvviserà un sirtaki, ché nemmeno le greche da generazioni, deve piacere, deve suggerire voglia di vacanza e di sorrisi.A volte, i difetti sono solo nella testa e privarsi di un capo per qualche assurda ritrosia sarebbe davvero un peccato.. Basta farsi scattare una foto dall'amica o dal fidanzato, che ciondola accanto al camerino, per scoprire, per esempio, che quell'abito aderentissimo sta benissimo anche se non ci si sente magre. E poi affidarsi al cuore e all'istinto, oltre che alla voglia di osare.