Lunetta Savino: «Con "Rosa" rompo il tabù dell'erotismo delle donne mature»

«Credo che fra le donne debba passare. La solidarietà femminile è fondamentale per superare gli ostacoli che, molto spesso, è proprio la solitudine ad ingigantire»: con queste parole Lunetta Savino, volto popolare del cinema italiano, attrice e donna da sempre impegnata nel difficile percorso di difesa ed emancipazione femminile, si è congedata dal pubblico presente alla presentazione, al cinema Cityplex Politeama di Terni, del film “Rosa”, distribuito da Minimum Fax Media, con la collaborazione di AltriSguardi, uscito nelle sale italiane il 18 settembre scorso.Quando la regista Katja Colja, slovena nata a Trieste, una vita trascorsa nel cinema con maestri come Ettore Scola o i fratelli Taviani, apprezzata sceneggiatrice e documentarista, ha deciso di impegnarsi nel suo primo lungometraggio, “Rosa” appunto, ha incontrato non poche difficoltà. Una, in particolare, è stata quella di trovare un’attrice che accogliesse in pieno la sfida che la pellicola proponeva: quella diPer rappresentare un personaggio complesso e innovativo come quello di Rosa era necessaria un’attrice capace di restituire le emozioni che il film voleva raccontare, in piena verità.Alla fine la ricerca si è conclusa grazie all’incontro con Lunetta Savino: «Sebbene il film non sia nato con questo proposito, è innegabile che esso agisca perAnche per questo non è stato facile portare a termine il film: è stato quasi un parto, una gestazione di circa due anni, dolorosissima ma bellissima. C'è voluta la volontà di tutti coloro che hanno creduto in questo progetto, perché si tratta di un film non banale, di quelli che si fanno poco in Italia. La questione di genere è infatti ancora molto presente nel cinema italiano».Quando ciò non avviene, spesso è perché le attrici che spiccano hanno un legame particolare, non solo professionale, con il regista stesso. Rarissimo poi è veder raccontate storie che rappresentino la vita sessuale di donne mature. Per questo Rosa è un miracolo, una donna vera e coraggiosa».