Laura Chiatti e la foto con i peli sotto le ascelle: l'ultima tendenza tra le star divide il web

Laura Chiatti cavalca la moda della bellezza al naturale e sposa l'ultima tendenza, molto in voga tra le vip, delle ascelle non depilate. La sua foto pubblicata su Instagram in costume aveva sollevato un polverone: «Ma depilarti no?». E lei aveva risposto: «Sono una liberale francese». Tanti i commenti su quello che sembra l'ultimo dilemma al femminile: i peli "superflui" sono davvero tali? O potremmo smettere di considerarli un taboo? Evidentemente no, se proprio oggi la bellissima attrice ha pubblicato un'altra foto in cui scherzando promette: «Giuro che stasera mi depilo».

Modelle con i peli per la prima volta nella pubblicità di un rasoio: e anche le star smettono di depilarsi



Già negli anni '50 le dive, in primis Sofia Loren, non amavano toglierli, tendenza rafforzata nel 68 quando il movimento femminista ha elevato il mantenimento della peluria a atto di ribellione. Un messaggio che oggi riecheggia più forte che mai. Dalla capitana della Sea Watch Carola Racketer alla figlia di Madonna, Lourdes Leon, che ha sfilato a New York con ascelle pelose in bella vista, riprendendo l'esempio della mamma in versione ribelle anni 80. Poi altre grandi star di Hollywood - da Beyoncé a Lady Gaga, da Cameron Diaz a Miley Cyrus - hanno iniziato una campagna anti-depilazione ribadendo un concetto mai passato di moda: il corpo è mio e lo gestisco io.

Ultimo il marchio Billie il primo a firmare una pubblicità di un rasoio in cui vengono mostrate donne in bikini con tanto di - inedita - peluria inguinale. E i maschi che ne penseranno? Per loro la tendenza sembra inversa, visto che oggi molti uomini - imitando calciatori e modelli - si persentano completamente depilati. De gustibus.

