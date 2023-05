Cristina Scuccia, arriva il primo bikini dell'ex suora all'Isola dei Famosi 2023: «Devo spogliarmi delle sovrastrutture del passato»

Aveva detto che non avrebbe indossato il due pezzi così Cristina Scuccia arrivata all'Isola dei Famosi 2023 si è sempre mostrata con un costume intero e uno short. Sempre, finora, perchè come ripete Ilary Blasi “Il meglio deve ancora arrivare” e così anche l'ex suora, dopo 26 giorni, si mette il bikini. Certo il due pezzi è rivisitato, perchè a coprire il pezzo sotto c'è un pantaloncino celeste e il pezzo sopra è un top più che un triangolo. Ma l'ex Suor Cristina Scuccia si sta mettendo davvero in gioco. «Non mi metteva a mio agio. Voglio rispettare i miei tempi e anche quelli di chi mi ha conosciuta in un modo diverso. Non volevo urtare la sensibilità. Ho deciso di indossare i pantaloncini e due costumi interi perché non mi sentivo pronta io».

Simone Coccia Colaiuta ha finto la fine della storia con Stefania Pezzopane per andare all'Isola dei Famosi? Il post che accende i dubbi

Cristina Scuccia indossa il primo bikini all'Isola

Anche la stessa conduttrice del reality, durante l’ultima puntata del programma si era accorta di questo cambiamento : «Cristina in questa settimana hai mostrato molto coraggio dopo una vita protetta e in sicurezza hai deciso di metterti in discussione.

Corinne Clery, l'appello per il figlio all'Isola: «Non parliamo da 6 anni, costretta a chiudere con lui. Spero torni da me». Perché hanno litigato?

I motivi della decisione

La cantante ha così spiegato che anche la "prova costume" è una prova che le sta affrontando per superare le sue paure in cerca di un'assoluta libertà: «Sto cercando di mettermi in gioco, già che sto cercando una libertà ed è un tipo di libertà pure quella. Una libertà che non abbia pregiudizi e giudizi nei confronti del mio passato. Ho voglia di spogliarmi da tutte quelle sovrastrutture che purtroppo mi porto dietro. Sto cercando di lottare con tutte le mie forze». Pare inoltre che durate il daytime in realtà Cristina si sia mostrata anche senza pantaloncini, chissà che ciò non avvenga presto anche durante la diretta del reality.