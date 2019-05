In mostra a Modica un Iran inedito raccontato in cento scatti da cento autrici ma in sottofondo resta pesante la condizione della donna

Stavolta non ci sono le proteste delle donne iraniane per l'obbligo del velo, e nemmeno lo scandaloso caso della sentenza del tribunale di Teheran contro Nasrin Sotoudeh: la famosa e pluripremiata avvocatessa iraniana 56enne, attivista per i diritti umani e per i diritti delle donne nel suo Paese, che dovrà scontare la condanna a 33 anni di carcere e 148 frustate. La pena più severa mai inflitta finora in Iran ad attivisti per i diritti umani.



Stavolta ci sono donne iraniane si guardano allo specchio e declinano attraverso le immagini la loro esistenza quotidiana all'interno della famiglia. «Sono volti e corpi di madri del dolore e spose della gioia, ragazze della decenza e principesse della bellezza», spiegano gli organizzatori della mostra che raccoglie cento scatti di donne narrate da cento fotografe.



L'esposizione

Donna iraniana racconta donna iraniana

, dall'1 al 16 giugno e dal 3 al 25 agosto sarà ospitata nell'ex Convento del Carmine a Modica nel Ragusano. Un allestimento organizzato dalla fondazione Teatro Garibaldi, con il patrocinio del Comune di Modica, curato da Najme Arshadi, da Tonino Cannata, sovrintendente della fondazione Teatro Garibaldi, e da Paolo Nifosì, con la collaborazione di Hamid Tabaei e Stephanie Johnson.



Le opere sono state selezionate fra le tante diverse che hanno partecipato a un bando tramite

woaret.ir

. «Questa mostra è un omaggio alle madri iraniane, madri di attesa, madri dell'amore, madri di preoccupazione e madri della ninnananna

spiega Ali Asghar Kalantar, direttore dell'esposizione. «In questa mostra - aggiunge - guardate il Dovere e l'Essere della donna iraniana. In ogni immagine, nello stesso momento, ci sono due donne e presenze nascoste: soggetto, fotografa e geografia

.



«Mi trovo davanti a immagini molto variegate, una rara finestra - conclude Nifosì - su una cultura e su una condizione femminile che aspira a una maggiore e naturale libertà». «Siamo orgogliosi di avere potuto organizzare questa esclusiva mostra, che rappresenta un momento straordinario, sia per la bellezza delle foto e sia per il messaggio che da esse trapela - commentano il sovrintendente Cannata, curatore della mostra, e il direttore artistico della Fondazione Giovanni Cultrera - Immagini che raccontano di una cultura che, forse, è molto diversa da come la immaginavamo. Un viaggio emozionante, nel quale ci accompagnerà Najme Arshadi, curatrice della mostra».



La mostra sarà inaugurata sabato 1 giugno, alle ore 11 e resterà fruibile fino al 16 giugno e poi dal 3 al 25 agosto, da martedì a domenica dalle ore 17 alle 21, lunedì chiuso.

»,