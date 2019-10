“Squillo”, il gioco per gestire le prostitute diventa un caso politico

Valanga di reazioni indignate, anche da parte di esponenti politici, sul gioco da tavolo

molto simile al Monopoli ma destinato ad un pubblico adulto. Sono intervenute le associazioni chiedendone l'immediato ritiro dal mercato. E adesso a parlarne sono due parlamentari, Emanuele

Fiano, deputato del pd e

Che piega sta prendendo il mondo? Vale tutto? È uscito un nuovo “grandioso” gioco dove ci si diverte a fare i papponi. Si chiama #squillo. Chiediamo un’immediata rimozione dal mercato. Non si scherza sulla piaga dello sfruttamento della prostituzione. — lisa noja (@lisanoja) October 30, 2019

E l'onorevole Fiano su Facebook: «Si sta impazzendo veramente, un gioco per gestire le prostiture e diventare papponi. E non parlatemi di ironia».

In pratica in Squillo ogni giocatore interpreta il ruolo di sfruttatore di prostitute. Il compito di ognuno è «gestire le escort, le battone di strada (sic) e giovani promesse. Ognuna di queste - si legge nelle regole - ha una propria particolarità, parcella e ricavato finale in caso di affari non andati a buon fine, e nel caso la successiva vendita degli organi».

