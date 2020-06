Fase 3, Bonetti: «Bando da 2 milioni per promuovere materie Stem, soprattutto tra bambine e ragazze»

«L'emergenza sanitaria di questi mesi lo ha fatto emergere con ancora maggiore chiarezza: promuovere sin dalla prima infanzia la conoscenza delle materie Stem e finanziarie, in particolare per le bambine e le ragazze, è fondamentale. È per questo che investiamo 2 milioni di euro per realizzare dal 1 luglio al 31 dicembre 2020 percorsi di approfondimento rivolti a bambine, bambini, ragazze e ragazzi dai 4 ai 19 anni». Lo afferma la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti in un post su Facebook in cui viene indicato anche l'indirizzo del bando: http://www.pariopportunita.gov.it/…/pubblicato-lavviso-ste…/. «Era una delle proposte della task force Donne per un #nuovorinascimento, la realizziamo subito - puntualizza la ministra - per dare concretezza all'empowerment delle donne, perché tutte siano al passo con le sfide e i lavori di domani, e per superare gli stereotipi e quei pregiudizi secondo cui il mondo delle materie Stem sarebbe esclusivamente per gli uomini. Le disuguaglianze iniziano da piccole, ripartiamo dall'educazione».

Scienze, le ragazze all'angolo: un piano per superare il gender gap

Università, premio Valeria Solesin dedicato al talento delle donne

Paperina e le due ricercatrici, Topolino celebra la scienza al femminile

© RIPRODUZIONE RISERVATA