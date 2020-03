Sui social i numeri da chiamare in caso di violenza domestica, gli effetti secondari del coronavirus

Sui social sta rimbalzando da una piattaforma all'altra - veicolati da centri femminili che da sempre si occupano di violenze sulle donne - avvisi contenenti il numero da chiamare in caso di violenza domestica. L'emergenza sanitaria in corso e il divieto ad uscire di casa per evitare il contagio, per tante coppie in crisi con trascorsi burrascosi potrebbe amplificare liti, avere anche conseguenze sul piano fisico. Ecco perchè si stanno diffondendo messaggi informativi diretti a moglie e compagne minacciate o che sono già state oggetto di episodi violenti in famiglia di non sentirsi sole.

