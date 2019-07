La Findus introduce in azienda il Diversity Ambassador per accorciare il gap tra dipendenti maschi e femmine

Somministrazione gratuita del vaccino anti-influenzale per tutti i dipendenti, prevenzione del tumore al seno per le dipendenti donne, menù in mensa ispirato al benessere, circa 100 ore di incontri per favorire il confronto interno e persino un Diversity Ambassador – una figura che è incaricata di vigilare per fare avanzare la carriera delle donne (il 50% delle risorse nella sede di Roma). Sono questi i principali punti di forza del welfare deciso dalla Findus, azienda leader nel settore dei surgelati, che ha deciso di puntare sul miglioramento della qualità del lavoro e alla soddisfazione dei propri dipendenti partendo dall'ascolto delle esigenze di ognuno.

Il piano è stato introdotto nella sede Findus di Roma ad inizio 2018 e progressivamente ampliato alla sede produttiva di Cisterna. Prevede anche il lavoro flessibile e tutti i dipendenti coinvolti sono stati dotati di laptop con sistemi di videoconference e smartphone di team per connettersi da remoto. L'opportunità di evitare il viaggio e, molto spesso, il traffico per recarsi in ufficio, sta consentendo un notevole risparmio, sia in termini di costi che di tempo, ma anche in termini di sostenibilità ambientale.

Nella sede di Roma dove vengono gestite le attività di marketing, comunicazione, pianificazione e amministrative, il 50% dei dipendenti sono donne, un trend in crescita anche tra la forza vendite (+10% nel corso negli ultimi 5 anni), attività storicamente appannaggio del personale maschile. In controtendenza con il resto d'Italia dove solo una donna su due è occupata (Istat 2018) e sono confermate differenze di genere con 6,4 punti percentuali di scarto in termini occupazionali tra uomini e donne dopo 5 anni dalla laurea, oltre differenze dal punto di vista retributivo (Almalaurea 2018). A parità di ruolo la Findus assicura la parità retributiva, anche se le donne tendono ad arrivare con più difficoltà a posizioni al vertice.

