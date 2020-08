Giovani Democratici, «Caterina Cerroni segretario, è la prima donna». Ma le elezioni diventano un giallo

Giallo sul nuovo segretario dei Giovani Democratici, l'organizzazione giovanile del Pd . «La prima volta di una donna», aveva commentato Livia Turco congratulandosi per la vittoria di Cerroni, 29 anni, molisana originaria di Agnone.

Ma Raffaele Marras ha pubblicato un post per esprimere la soddisfazione della vittoria. Chi è insomma il nuovo segretario? Non si sa.La Commissione di garanzia presieduta da Caterina Conti ha messo in stand by la proclamazione del vincitore per presunte , l'organizzazione giovanile del. «La prima volta di una donna», aveva commentato Livia Turco congratulandosi per la vittoria di Cerroni, 29 anni, molisana originaria di Agnone.

irregolarità denunciate da entrambe le mozioni

.

La matematica non è un'opinione: abbiamo vinto!

Così Raffaele Marras, candidato alla segreteria nazionale dei Giovani Democratici.

Da ore - prosegue Marras in un post su Facebook - esponenti di primo piano del Partito, agenzie stampa e redazioni ricevono dal Comitato Cerroni la notizia inesistente della vittoria di Caterina. Non solo dai dati in nostro possesso, ma anche da quelli arrivati e in corso di invio alla Commissione di garanzia nazionale, la vittoria della nostra mozione si attesta su un margine che raggiunge gli 11 delegati

«In questo clima di maschilismo imperante nella nostra società e nella politica la vittoria di Caterina è un bellissimo segnale di fiducia e di speranza - il post su Facebook di Livia Turco - Anche perché la sua affermazione è il frutto di una impegnativa battaglia che ha visto il confronto tra candidature diverse».

«Caterina - aggiunge l'ex ministro della Sslutr - si è affermata con la sua determinazione e la sua grazia, con un bellissimo gioco di squadra, con un programma di forti impegni per la giustizia sociale. Questa Italia che deve rinascere dopo la tragedia della pandemia, questa politica che deve ritrovare energia e passione ha bisogno dei giovani - afferma Turco - Sono loro i protagonisti della nostra rinascita. Dobbiamo spronarli a liberare tutte le loro energie e creatività ed essere protagonisti della costruzione del futuro». «Diamo fiducia a Caterina - chiede Livia Turco - simbolo di una generazione che si impegna, di una nuova generazione di donne a cui noi che abbiamo condotto tante battaglie passiamo volentieri il testimone pur continuando il nostro impegno resiliente, convinti del valore della solidarietà tra generazioni».

Ultimo aggiornamento: 13:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

».».