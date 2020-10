"ContemporaneA - parole e storie di donne": un festival che dà spazio a un'altra voce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nasce "ContemporaneA - parole e storie di donne", Festival al femminile in programma a Biella il 10 e 11 ottobre. Più di venti tra scrittrici, traduttrici, giornaliste, economiste, musiciste, storiche, sociolinguiste e vivaiste si alternano in quello che da spazio nato lo scorso giugno online, è cresciuto sempre di più ed ora si fa conoscere dal vivo.La mattina la giornata si apre con la rassegna stampa Giornali a colazione, mentre sono quattro gli appuntamenti con il Caffè con le ragazze. Ad esempio sabato pomeriggio il caffè è in compagnia di Florencia Di Stefano-Abichain, traduttrice del libro "L’atlante delle donne" di Joni Seager (ADD Editore, 2020) e nota su Instagram come Florenciafacose. Argentina di origine, da anni vive a Milano e lavora come speaker radiofonica. Domenica la redattrice e traduttrice Alice Basso racconta del suo ultimo romanzo "Il morso della vipera" (Garzanti, 2020), mentre l’incontro pomeridiano è con Anna Peyron, fondatrice di un vivaio specializzato nella coltivazione di rose antiche e botaniche, ortensie, clematidi, piante e bulbi per amatori e autrice di "Il romanzo della rosa" (ADD Editore, 2020).Non solo letteratura, con la sociolinguista Vera Gheno, specializzata in comunicazione digitale e autrice di libri sull’uso della lingua italiana (l’ultimo, pubblicato da Longanesi nel 2020 è Parole contro la paura), con Rossana De Michele, tra le creatrici di Storielibere.Fm e con Alice Cappagli, violoncellista nell'orchestra del Teatro alla Scala per quasi quarant’anni.Ma non solo donne. Da ContemporaneA sono presenti anche autori che raccontano dal vivo il rapporto con la loro scrittrice preferita grazie alla rubrica Scrittori per scrittrici: Andrea Pomella che con "Anni luce" nel 2018 è stato finalista nella dozzina del Premio Strega; Simone Tempia, ideatore del personaggio del maggiordomo immaginario Lloyd, capace di trovare una risposta ai dilemmi quotidiani del suo sir; Nicolò Targhetta, scrittore e creatore della pagina "Non è successo niente" e Raffaele Riba, scrittore e insegnante presso la Scuola Holden.Giovedì 15 ottobre è in programma un ulteriore appuntamento con ContemporaneA con l'incontro con Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, collezionista d’arte e fondatrice della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino con sedi a Madrid e Guarene, membro di varie istituzioni d’arte internazionali. Il progetto nasce all’interno dell’associazione biellese BI-BOx da un’idea di Irene Finiguerra e Barbara Masoni, in collaborazione con la libreria Giovannacci e con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. L’illustrazione e il progetto grafico è a cura di Chiara Fucà. ContemporaneA non vuole essere un festival "contro", ma un festival che dà spazio a un'altra voce e legge fatti, storie e persone da quella angolatura.