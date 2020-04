Camerino, Gabriella Lucarini simbolo della ricostruzione: premiata da Mattarella

«Sono felicissima, per me è un grande onore questo riconoscimento del presidente della Repubblica, ma io alla fine non ho fatto nulla in confronto al lavoro dei medici impegnati a salvare vite con l'emergenza Coronavirus». Sono le parole di Maria Gabriella Lucarini, 11 anni, piccola terremotata di Camerino nominata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con altri 24 ragazzi italiani “Alfiere della Repubblica”. Gabriella è tra i giorvani che si sono distinti come «costruttori di comunità, attraverso la loro testimonianza, il loro impegno, le loro azioni coraggiose e solidali».

Ecco la motivazione per Gabriella: «Per l'attaccamento dimostrato a Camerino, città nella quale è cresciuta e di cui è diventata, dopo il terremoto, testimone della volontà di ricostruzione».



Ha fatto molto Gabriella per la sua città. Con un lettera dolcissima, subito dopo il terremoto del 26 agosto del 2016, ha raccontato la sua Camerino, in provincia di Macerata, con parole struggenti, di grande forza e attaccamento al piccolo comune distrutto dal terremoto: «Non ti lascerò mai e ti ricostruirò con le mie mani», scrisse nella lettera riportato da tutti i media nazionali e data anche nelle mani di Papa Francesco nel corso della visita a Camerino nel giugno 2019.

Gabriella con il fratello gemello Pietro e la mamma Liliana Larocca, genovese, è da più di tre anni sfollata a Castelraimondo in attesa della ricostruzione della propria abitazione distrutta dalle scosse. «Dedico questo riconoscimento al mio papà Pierluigi, alla mia mamma e al vescovo di Camerino, Francesco Massara» dice. Il papà di Gabriella, Pierluigi Lucarini, era il medico di Camerino ed è morto improvvisamente prima del terremoto. Per Gabriella e Pietro è un faro ed è da lui che i due bambini hanno ereditato il forte attaccamento a Camerino.

La bambina ricorda anche di aver scritto la lettera durante uno dei tanti viaggi tra Camerino e Civitanova Marche dove la famiglia si era trasferita subito dopo il sisma del 2016. Oggi la piccola vive a Castelraimondo, in una casa provvisoria presa in affitto. Gabriella è impegnata con le lezioni online e studia molto. «Da grande voglio fare il magistrato» dice

