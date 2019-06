Ada Colau riconfermata sindaca di Barcellona, «questo sarà il secolo delle donne e delle città»

Ada Colau è stata riconfermata sindaco di Barcellona grazie a un accordo con il Psc, il partito socialista della Catalogna, e tre voti di consiglieri di Manuel Valls. Colau, attivista di estrema sinistra sostenuta da una lista civica, al voto del 26 maggio ha ottenuto 10 consiglieri, lo stesso numero dei separatisti di Esquerra Republicana de Catalunya, che tuttavia avevano raccolto più voti, è sempre stata attiva a sostegno delle donne in politica. Una delle sue frasi preferite è che prima o poi «le donne fermeranno la barbarie»

Nata a Barcellona, ha studiato filosofia ed è attivista da quando ha vent'anni. E' mamma di un bimbo e ha collaborato con una ong che si occupa di approfondire e monitorare il tema dell'abitare in Spagna. Ha anche lavorato a fianco di un organismo che difende le persone con debiti ipotecari per via della crisi economica che ha creato, in Spagna, negli anni passati un problema per tante famiglie con un mutuo da pagare.

Ada Colau per la Spagna rappresenta una generazione di donne molto istruite, con un alto livello di consapevolezza e impegno sociale, con idee e prospettive politiche e una grande capacità di comunicazione. In una recente intervista ha spiegato di riconoscersi nei valori della «Rivoluzione francese, nelle lotte operaie, nei movimenti sociali, nelle rivendicazioni femministe. Di certo non credo nei partiti di sinistra socialdemocratici degli ultimi quarant’anni in Europa: sono i partiti di sinistra che hanno messo in pratica le stesse politiche economiche della destra. L’unico cambiamento possibile passa per il neomunicipalismo: questo sarà il secolo delle città e delle donne».

