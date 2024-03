Charles Bukowski, i capolavori dello scrittore a 30 anni dalla morte

Sabato 9 Marzo 2024, 09:57

In occasione del trentesimo anniversario dalla scomparsa di Charles Bukowski, celebre scrittore statunitense (1920-1994), che si commemorerà il 9 marzo, l'editore Tea ha annunciato la riedizione di una selezione dei suoi titoli più rappresentativi in una fresca e accattivante veste grafica. A partire dall'8 marzo, gli appassionati dell'autore e i nuovi lettori potranno trovare in libreria cinque delle sue opere più iconiche, tradotte magistralmente da Simona Vinciani. Tra queste, si annoverano: "La campana non suona per te" (320 pagine, 14 euro), "Donne" (320 pagine, 14 euro), "Factotum" (192 pagine, 13 euro), "Panino al prosciutto" (336 pagine, 14 euro) e "Post Office" (192 pagine, 13 euro).

Nato ad Andernach, Germania, nel 1920 e trasferitosi negli Stati Uniti all'età di due anni, Bukowski ha trascorso la maggior parte della sua vita a Los Angeles. Qui, ha dedicato la sua esistenza alla scrittura, allo stile di vita bohémien, caratterizzato da alcool e un desiderio di evitare il lavoro convenzionale. Tra le sue opere più celebri, meritano una menzione speciale: "A sud di nessun nord", "Niente canzoni d'amore", "La campana non suona per te", "Storie di ordinaria follia" e "Compagno di sbronze".

Questa iniziativa di Tea rappresenta un'opportunità imperdibile per (ri)scoprire la letteratura di Bukowski, il cui stile unico e la visione della vita senza filtri continuano a influenzare e affascinare lettori di tutte le età. Non perdete l'occasione di immergervi nel mondo dell'autore attraverso queste edizioni rinnovate, che promettono di portare una ventata di freschezza alle sue narrazioni intramontabili.