Premio Strega ragazze e ragazzi, sono 79 i libri candidati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono 79 i libri proposti per la quinta edizione del premio Strega Ragazze e Ragazzi, promosso da FondazioneMaria e Goffredo Bellonci e da Strega Alberti Benevento, organizzatori del Premio Strega, con il Centro per il libro e la lettura (Cepell), istituto autonomo del Mibac nato nel 2010 con il compito di divulgare in Italia la cultura del libro e della lettura, e con BolognaFiere-Bologna Children's Book Fair, il maggior evento fieristico di settore a livello internazionale. Istituito nel 2016, il premio Strega Ragazze e Ragazzi viene assegnato a libri di narrativaper bambini e ragazzi pubblicati in Italia, anche in traduzione, tra l'1 luglio dell'anno precedente e il 30 giugno dell'anno in corso.Sarà compito del Comitato scientifico - presieduto da Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Bellonci, e composto da Tania Coleti (Scuola Primaria Alberto Manzi, Roma), Flavia Cristiano (Centro per il libro e la lettura), Fabio Geda (scrittore), Giovanna Micaglio (Istituzione Biblioteche di Roma), Martino Negri (Universitàdegli Studi di Milano-Bicocca), Elena Pasoli (Bologna Children's Book Fair) e Alessandra Starace (Libreria dei Ragazzi, Milano) - scegliere i dieci libri che si contenderanno il premio tra i 79 titoli inviati quest'anno dagli editori, 36 per la categoria +6, destinata a lettrici e lettori dai 6 ai 10 anni, e 43 per la categoria +11, destinata alettrici e lettori dagli 11 ai 15 anni. In autunno le due cinquine finaliste saranno annunciate nell'ambito della manifestazione del Cepell "Libriamoci" (11-16 novembre).Nato con lo scopo di andare alle radici della passione per la lettura promuovendone l'alto valore formativo e culturale, il premio Strega Ragazze e Ragazzi coinvolge nell'assegnazione del riconoscimento circa mille studenti fra i 6 e i 15 anni di età, provenienti da 105 scuole e biblioteche in Italia e all'estero, invitandoli a rivelarci con il loro voto quali sono le storie, i personaggi, gli autori più amati. Saranno infatti i giovanissimigiurati a leggere i libri finalisti selezionati dal Comitato scientifico e a esprimere le proprie predilezioni, che decreteranno i vincitori.Il premio sarà assegnato come di consueto nell'ambito della Bologna Children's Book Fair (30 marzo-2 aprile 2020). In questa occasione BPER Banca assegnerà una targa e un premio in denaro del valore di 1.000 euro, destinato all'acquisto di attrezzature scolastiche, a una delle scuole che compongono la giuria dellacategoria +6 per le originali attività di promozione della lettura svolte a partire dai libri finalisti, e un premio del valore di 500 Euro a un componente della giuria +11 per la migliore recensione a un libro finalista nella propria categoria di concorso.