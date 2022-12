"Miracolo Islanda" di Andrea Montemurro in libreria con la versione tascabile e la prefazione di Giorgia Meloni

Torna in libreria, dopo le due ristampe e una traduzione in inglese di novembre 2020 che ha ottenuto un ottimo riscontro di critica e vendite, la versione tascabile del libro “Miracolo Islanda” scritto da Andrea Montemurro. Assieme al lancio del libro si è arricchita anche la versione podcast con le conclusioni dell'autore, due nuove puntate e soprattutto la prefazione firmata dal leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, oggi presidente del Consiglio. Il libro di Andrea Montemurro, edito da SportItalia edizioni, si occupa di sport come antidoto alle devianze giovanili (tema toccato anche dal presidente Giorgia Meloni in campagna elettorale lo scorso settembre) e lo fa studiando il caso Islanda. Per capire meglio quali sono i “Miracoli” dei quali parla il libro di Andrea Montemurro, bisogna comprendere come lo sport sia stato fondamentale per una società che attraverso determinate azioni è riuscita ad arrivare a ottenere risultati inimmaginabili fino a qualche anno prima in ogni contesto. Oltre alla versione tascabile del libro, il podcast è già online su Spotify, Deezer, GooglePodcast, IHeartRadio, Spreaker e ApplePodcast.