"La cura", così i libri ci aiutano: l'appuntamento a Velletri

Giovedì 16 febbraio, alle ore 17, sarà presentato, nella Sala Tersicore del comune di Velletri, il libro La cura, di Marco Testi (edizioni Fuorilinea), storico della letteratura e critico letterario. A presentare il libro sarà Claudia Zaccagnini, storica dell’arte ed esperta anche dei rapporti tra arti figurative e territorio, come del resto Marco Testi, che si interessa dei legami, spesso strettissimi, tra letteratura, arte e territorio. Il suo libro, Una città come mito, viaggio attraverso i secoli nella rappresentazione di Tivoli e del suo territorio non solo nell’arte, è stato tradotto anche in inglese.

Il libro presentato da Claudia Zaccagnini è un esempio di come la lettura possa fondersi con l’arte (la copertina è di Placido Scandurra) e con la psiche (la prefazione è di uno psicoterapeuta, Tonino Cantelmi) nel reale aiuto nei momenti difficili dell’esistenza. Si parlerà non solo di letteratura quindi, ma anche della possibilità della canzone d’autore e dei libri, di aiutare e di curare: Testi dedica un capitolo centrale del suo libro a Battiato, Lucio Battisti, Fabrizio De Andrè, Ivano Fossati, Bob Dylan.