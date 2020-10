“Libera-Azione attraverso la crisi. La Terapia Polivagale”, il 3 ottobre a Roma la presentazione del manuale di Silvia Trucco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In libreria il manuale psicologico di Silvia Trucco sul delicato rapporto tra corpo e mente. E' la storia di un metodo. O meglio, di una terapia. Un modo di lavorare con le persone che prende le distanze dalle psicoterapie tradizionali e si forma nel tempo, attrraverso le storie e il vissuto di anni e anni di esperienza sul campo.(Golem Edizioni) è il manuale psicologico di Silvia Trucco, psicoterapeuta, psicofisiologa clinica e ipnoterapeuta, che sarà presentato a Roma sabato 3 ottobre al Caffè letterario (via Ostiense 95, ore 17; prenotazione obbligatoria). Racconta il metodo ideato dall'autrice (la terapia polivagale, appunto), che si fonda su una particolare concezione dell'individuo: un’unità psicofisica che, come una statua il cui scultore sta all’interno, si auto-scolpisce ed evolve in un’ottica perfettamente circolare. Questo concetto cardine ha dato vita nel 2015 al Centro Mentecorpo a Roma, di cui Silvia Trucco è ideatrice e direttrice, "con l’obiettivo di educare le persone a prendersi cura della propria salute in modo consapevole".