Libri, social e un gruppo di amici: la ricetta vincente di “Staffetta Librai"

Giovedì 24 Novembre 2022, 13:53

Quella che era nata come una necessità durante la pandemia si è trasformata in una realtà quotidiana divertente, impegnativa ma anche molto appagante. Soprattutto se la condividi con un gruppo di cari amici. Un gruppo di librai di tutta Italia, da Lecco a Catania, ha deciso di unire le forze e sfruttare i social per raccontare ogni mese un libro in anteprima e invogliare i lettori a preordinarlo in uno dei loro negozi. Insieme al libro i lettori ricevono una possibilità unica: incontrare – sempre online – l’autore, per un club del libro tutto speciale che coinvolge centinaia di appassionati. Ma Staffetta è molto di più: dirette settimanali, un canale Telegram, ma soprattutto la storia di una non concorrenza che si fa collaborazione e creatività.