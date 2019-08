In arrivo racconti inediti di Marcel Proust

Racconti e testi inediti di Marcel Proust verranno pubblicati il 9 ottobre in Francia: secondo

quanto annunciato dalle Editions de Fallois, si tratta di una raccolta composta da nove scritti e intitolata "Le mystérieux correspondant et autres nouvelles inédites". In un primo tempo avrebbero dovuto rientrare nella sua prima raccolta, "I piaceri e i giorni", ma il grande scrittore francese decise poi di scartarli.



A rispolverare gli inediti, è stato l'editore nonché specialista dell'opera di Proust, Bernard de Fallois, scomparso

lo scorso anno. «Con questa raccolta di racconti e altri testi inediti di Marcel Proust - si legge in una nota diffusa

dall'editore - risaliamo alle fonti di "Alla ricerca del tempo perduto"». Pagine inedite, dunque, che «non hanno la perfezione della Ricerca ma che ci aiutano a comprenderla meglio svelandoci i suoi inizi». © RIPRODUZIONE RISERVATA