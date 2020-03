Fazi mette a disposizione gratuitamente "Wolf Hall", il capolavoro di Hilary Mantel sui Tudor

Ogni lunedì vogliamo darvi un segno della nostra vicinanza regalandovi un ebook: da oggi a domenica 29 marzo potete scaricare gratuitamente, sul nostro sito e su tutti i negozi online, l’ebook di #LaDonnaInBianco di #WilkieCollins. https://t.co/cyg1aBzpFt pic.twitter.com/A1dSFrUVX6 — Fazi Editore (@FaziEditore) March 23, 2020

Ultimo aggiornamento: 13:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell'ambito delle varie iniziative di "solidarietà digitale", in questi giorni difficili, va segnalato l'editore Fazi, che, dopo avere messo a disposizione - sul suo sito e su tutti gli store online - gratuitamente, l'ebook di "Un incantevole aprile" di Elizabeth Von Arnim e "La donna in bianco" di Wilkie Collins, rende ora fruibile l'ebook (in formato epub e mobi) di un altro capolavoro assoluto, "Wolf Hall" di Hilary Mantel, primo capitolo della trilogia, scritta dalla regina del romanzo storico inglese, dedicata alla dinastia dei Tudor.LEGGI ANCHE >> Alice Di Stefano: «Dai libri ai romanzi, con Fazi ora scopro talenti» La storia racconta l'ascesa di Thomas Cromwell, conte di Essex, alla corte di Enrico VIII; figlio di un fabbro, riesce a incarnare la vera anima machiavellica della Corona. Il romanzo è frutto di grande ricerca ma anche di vero genio letterario, per come l'autrice riesce a dare corpo (e voce) a personaggi realmente esistiti, da Anna Bolena a Tommaso Moro. Questo libro del 2009 è valso alla sua autrice - come il secondo capitolo della saga, "Anna Bolena, una questione di famiglia" (in inglese "Bring Up the Bodies") - il premio Man Booker Prizel, il più prestigioso tra i riconoscimenti letterari in lingua inglese. Una lettura veramente consigliabile.L'ebook sarà disponibile qui , nel sito di Fazi, per una settimana.