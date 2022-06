Calcio liquido al "Quadraro", storie di calcio ed evoluzioni tattiche nel libro di Battazzi

“Calcio liquido - L’evoluzione tattica della Serie A” (ed. 66thand2nd) è un libro nel quale vengono raccontati gli ultimi tre decenni del nostro calcio, partendo dalle scelte degli allenatori italiani e stranieri che si sono sedute sulle più importanti panchine del Paese. Scritto da Emiliano Battazzi, il libro racconta un percorso che va dalle proposte moderne e aggressive degli anni Novanta di Arrigo Sacchi fino al brillante Mondiale targato Marcello Lippi. E poi dall’Inter del Triplete di José Mourinho fino agli alti e bassi dell’Italia di Roberto Mancini. “Calcio liquido”, dunque, riunisce diversi modi di intendere il calcio, in un ciclo continuo di successi e periodi di crisi. Per restare nel tema "liquido" questo calcio, e lo studio di Battazzi, saranno raccontati personalmente dallo scrittore in un appuntamento organizzato dai creatori del progetto "Mostovivo". La location è quella del pub Bquadro in via Cornelio Gallo, nel quartiere Quadraro a Roma e la data è fissata per giovedì 30 giugno alle 20.30 .