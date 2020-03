Un fumetto per lo Spallanzani: Arf! unisce i migliori autori italiani contro il coronavirus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arf!, il festival del fumetto di Roma, ha organizzato una raccolta fondi per l'Istituto di malattie infettive di Roma "Lazzaro Spallanzani" e per farlo ha coinvolto i migliori autori e autrici italiane in quello che sanno fare meglio: disegnare e raccontare storie.(un'anagramma di Covid), un libro che sta nascendo pagina per pagina: ogni giorno un fumettista o un fumettista disegnano una pagina, passando il testimone a un nuovo autore per la pagina successiva.Poi il messaggio continua: «Di fronte al prezioso compito che quotidianamente svolgono medici e ricercatori scientifici, soprattutto in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo, noi fumettisti ci sentiamo spesso piccoli e impotenti. D’altronde, il nostro lavoro è raccontare storie, non salvare vite. Ci siamo chiesti, quindi, se esisteva un modo per contribuire davvero, per riuscire a essere utili – presto e concretamente – all’intera comunità. “COme VIte Distanti” è la nostra risposta a questo bisogno. La risposta del Fumetto italiano»., che ha già realizzato la prima tavola, Mirka Andolfo, Daniel Cuello, Zuzu, Rathiger e tanti altri: nomi tutelari del fumetto italiano e giovani promesse.volume verrà ultimato fra qualche mese, e spedito a partire dal 30 maggio. Nel frattempo sui social del festival si puossono osservarne i progressi, con le nuove tavole mostrate man mano che arrivano. https://www.facebook.com/arfestival/Ogni euro del prezzo di copertina sarà devoluto allo Spallanzani, informano gli organizzatori, che per l'occasione sono stati affiancati dal partner Press UP.La prima tavola di Gipi per "Come vite distanti"